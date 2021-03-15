Новая Ладога, Ленинградская область, , 13:08 — REGNUM Петербуржец, который пытался похитить на улице школьницу в городе Новая Ладога Ленинградской области, предстанет перед судом. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на одной из улиц города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области 50-летний житель Петербурга подошел к проходящей мимо 10-летней девочке, схватил ее за руку и попытался усадить на заднее сиденье своего автомобиля. Однако девочке удалось вырваться и убежать.

Злоумышленника задержали на следующий же день, им оказался продавец одного из рынков Петербурга. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего»).

«Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в региональном управлении СКР.

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