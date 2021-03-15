Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 марта, выявлено 80 случаев заражения коронавирусом, что шесть больше предыдущего показателя. Новые носители вируса зафиксированы в 22 муниципальных образованиях, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 38 729 фактов заражений. На 100 тыс. населения приходится 1965,58 случая заболевания.

С начала пандемии от COVID-19 оправились 35 749 оренбуржцев. На сегодняшний день в больницах лечение получают 554 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 181 человека медики оценивают как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 673 человека. За последние сутки подтверждено четыре смерти.