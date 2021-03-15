Будапешт, , 13:05 — REGNUM 14 марта женская команда сборной Польши победила на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Будапеште. В финале они выиграли у итальянской сборной со счетом 45:44. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил председатель ассоциации фехтования Польши Адам Конопка.

«Это большой успех нашей команды и тренера Дарека Новиновского. Девочки очень хорошо поработали в последние несколько месяцев, что было нелегко из-за пандемии. Во время тренировок они показали, что находятся в форме. Но настоящая проверка способностей должна была произойти в первом международном выступлении — и они прекрасно справились с этой задачей», — сказал он, комментируя журналистам успех польской команды.

В составе женской сборной Польши выступили Сильвия Матушак, Марта Пуда, Анжелика Вонтор и Зузанна Цеслар.

Проигравшие сборной Польши представительницы итальянской команды заняли второе место в зачете среди женских команд. На третьем месте оказались спортсменки из Южной Кореи.