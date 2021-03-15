Ташкент, , 13:04 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в кафе EVOS в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщили 15 марта в телеграм-канале МЧС Узбекистана.

Возгорание произошло 14 марта в 20:32 (18:32 мск). Пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям потушила пожар в 20:46 (18:46 мск).

В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара и сумму нанесенного материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в строящемся небоскребе Nest One на территории комплекса «Ташкент-сити» произошел пожар. Причиной пожара стал загоревшийся пенопласт.

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