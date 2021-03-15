Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле не обладают информацией о местонахождении осуждённого российского блогера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией», — сказал Песков.

По его словам, администрация президента не является органом, который в состоянии или обязан обладать соответствующими данными.

Песков напомнил, что российский блогер — «это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о порядке отбывания уголовного срока и информирования родных и близких осужденного. Он посоветовал обратиться с запросом на соответствующую тему к ФСИН.