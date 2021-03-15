Москва, , 13:01 — REGNUM В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции совокупная прибыль российских средних и крупных предприятий по сравнению с предыдущим годом сократилась на 23,5% и составила 12,42 трлн рублей. Такие данные отражены в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Аналитики подчёркивают, что обрушение оказалось рекордным за 12 лет — с 2008 года. Отмечается, что наиболее ощутимое падение прибыли бизнеса произошло весной прошлого года, когда в стране начался локдаун.

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"В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, — говорится в исследовании, текст которого приводит «Коммерсантъ». — Восстановительный рост начался лишь в октябре».

По итогам прошлого года финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России, сильнее всего — в Северной Осетии. Специалисты FinExpertiza отмечают, что в северокавказской республике убыток вырос до 3 млрд рублей против почти 2 млрд в 2019 году.

Далее идёт Ненецкий автономный округ, где падение результатов бизнеса составило 456%. На третьем месте по падению доходов оказалась Ингушетия (рост составил 436,5%) — с 838 млн до 4,5 млрд рублей. В пятёрку антилидров вошли также Амурской области (215,4%) и Севастополь (210,8%).

Лидером по абсолютному размеру недополученной прибыли стала Москва. Карантинные ограничения в российской столице были наиболее жёсткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 2,1 триллиона рублей — на 43,2%.