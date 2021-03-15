Москва, 15 марта 2021, 13:01 — REGNUM В ряде регионов России имеются риски подтопления из-за снежной зимы, заявил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
«Зима была снежной и в ряде регионов есть серьёзные риски подтопления в половодье», — сказал он.
Глава правительства отметил важность проведения мероприятий по мониторингу ситуации на крупных реках России.
«Речь идёт, прежде всего, о безопасности людей», — сообщил он. И добавил, что особенно уязвимы люди, проживающие в труднодоступных местах.
Он поручил вице-премьерами Виктории Абрамченко и Юрию Борисову взять эту работу под контроль.