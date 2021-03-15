Магас, , 13:01 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа вновь оказались «антилидерами» по уровню безработицы в России. По итогам ноября 2020 — января 2021 в ряде республик безработными считаются от трети всего трудоспособного населения до пятой части этой категории граждан. Такие данные приводит РИА Новости.

Так, самый высокий показатель безработицы в Ингушетии — 31,6%, в Чечне — 20,6%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — 16,3%.

Дольше всего ищут работу безработные граждане в Карачаево-Черкесии — в среднем до 10,1 месяца. В Чечне поиск работы занимает до десяти месяцев, в Северной Осетии — 9,3 месяца.

В целом по России уровень безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года составил 5,9%. На поиск работы среднестатистический российский безработный тратит около полугода.

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