Нарьян-Мар, , 13:00 — REGNUM В Ненецком автономном округе скончался четвертый ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За прошедшие сутки в округе было выявлено семь случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 1 060.

На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 37 пациентов, в том числе 1 бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 12 пациентов, находятся на амбулаторном лечении 25 человек.