Белгород, , 13:02 — REGNUM Заявки на открытый аукцион по продаже 69 троллейбусов муниципального предприятия «Городской пассажирский транспорт» Белгорода начали принимать 15 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные единого федерального реестра сведений о банкротстве. Город планирует продать имущество за 149,5 млн рублей.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица. На торги выставили троллейбусы 2005 — 2013 годов выпуска с первоначальной стоимостью от 571 тысячи рублей до 4,3 млн рублей. Кроме транспорта потенциальные покупатели могут приобрести здание и гараж энергослужбы, а также пять подстанций — в общей сложности их оценили почти в 48,2 млн рублей. Ещё одним лотом идёт дебиторская задолженность в размере 108,033 тыс. рублей.

Торги запланированы на 19 апреля. МУП «Городской пассажирский транспорт» Белгорода объявили банкротом в мае 2020 года.