Саратов, , 13:31 — REGNUM В Саратовской области оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции обсудил снятие ограничений на работу санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия. Информацию об этом разместил на своей странице в Instagram председатель правительства области Роман Бусаргин.

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По словам вице-губернатора, предложено снять ограничения на работу детских оздоровительных учреждений при условии соблюдения санитарных правил. Если учреждения не будут соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то получить разрешение на работу они не смогут. Профильным министерствам поручено проконтролировать подготовку к работе смен в детских лагерях всех профилей, добавил Бусаргин.

Соответствующее постановление регионального правительства будет разработано и опубликовано в ближайщее время, резюмировал вице-губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области возобновляются услуги бронирования мест, приема и размещения граждан в санаториях, пансионатах, гостиницах и домах отдыха на территории области. Ообязательный масочный режим для всех граждан сохраняется.

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