Москва, , 13:02 — REGNUM Россия и Белоруссия — это братские государства и заявление белорусского президента Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире вряд ли может иметь отношение к российской стороне. Об этом 15 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Москве понимают и расценивают такие заявления белорусского лидера.

Также Песков уточнил, что Россия и Белоруссия входят в состав Союзного государства двух стран.

«И скорее мы не друзья, а братья», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики в мире нет друзей.