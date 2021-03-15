Симферополь, , 12:59 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 16−18 марта, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15−20 м/с», — уточнили в ведомстве.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также подтопления территорий, нарушения транспортного сообщения. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, уточнили в МЧС.