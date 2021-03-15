Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали по делу о крупной взятке. Об этом 15 марта сообщает телеканал «78». Ранее бывший таможенник скрывался за рубежом.

Напомним, в ноябре 2019 года Гусев и еще один сотрудник — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Максима Мамчура — «пропали». Оба не вышли на работу и некоторое время об их местонахождении ничего известно не было. Позже Гусев прислал руководству заявление на увольнение, тогда же стало известно, что он поспешно выехал за границу и осел в Прибалтике.

По информации источника телеканала, в марте 2021 года Гусев был задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Ему было официально предъявлено обвинение по факту получения взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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