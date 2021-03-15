Томск, , 12:58 — REGNUM Ещё пять жителей Томской области с диагнозом «коронавирусная инфекция» стали жертвами COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в областном оперштабе.

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Все пять пациентов сходили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 334 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в регионе выявлено 30 859 носителей коронавируса, выздоровели 29 427 человек.

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