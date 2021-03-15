Москва, , 12:58 — REGNUM В 2011 году оппозиция в Сирии представляла собой неоднородную группу, которая поначалу даже не формулировала и не могла формулировать чёткие политические цели. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«Надо понимать, что оппозиция была неоднородная в Сирийской Арабской Республике. Это были разрозненные группы, которые зачастую враждовали между собой», — заявил Коц.

«Если мы говорим о народе, который в первые дни этого восстания вышел на улицы — самые массовые в Даръа, — то там совершенно приземлённые требования были: я сейчас не утрирую, они, например, требовали, чтобы было меньше бюрократии, чтобы для того, чтобы поставить забор не надо было брать 50 разрешений, чтобы вырыть колодец — не брать 30 разрешений. Совершенно приземлённые были требования, они не хотели менять конституцию, не требовали Асада увести», — продолжил он.

Вскоре, однако, протест был перехвачен радикальными исламистскими группировками.

«В любом протесте рано или поздно появляется такая сила, которая просто перехватывает протест. Так произошло и в Ливии, так произошло и на Украине, так произошло и в Сирии. Протест был перехвачен исламистами, которые спонсируются в том числе Катаром, в том числе Саудовской Аравией», — указал он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.