Курган, , 12:56 — REGNUM В десятках школ Курганской области выявлены нарушения в обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в 37 школах Кургана и Щучанского района питание учеников начальных классов в обеденное время осуществлялось по меню завтрака.

Прокурорами Катайского, Далматовского, Каргапольского и Кетовского районов при проверке школ выявлены факты занижения установленных норм питания по массе готового продукта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес правительства внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения. В итоге заместитель директора департамента образования и науки Курганской области привлечён к дисциплинарной ответственности.

Напомним, глава региона Вадим Шумков пригрозил увольнением тем, «у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».

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