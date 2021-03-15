Курган, 15 марта 2021, 12:56 — REGNUM В десятках школ Курганской области выявлены нарушения в обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в 37 школах Кургана и Щучанского района питание учеников начальных классов в обеденное время осуществлялось по меню завтрака.
Прокурорами Катайского, Далматовского, Каргапольского и Кетовского районов при проверке школ выявлены факты занижения установленных норм питания по массе готового продукта.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес правительства внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения. В итоге заместитель директора департамента образования и науки Курганской области привлечён к дисциплинарной ответственности.
Напомним, глава региона Вадим Шумков пригрозил увольнением тем, «у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».
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