Москва, , 12:56 — REGNUM Совещание по вопросам развития Крыма проведет президент РФ Владимир Путин 18 марта. Ранее проведение совещания было анонсировано, но дата не называлась.

Кроме того, 18 марта президент свяжется по видеомосту с крымской общественностью, уточняют РИА Новости.

18 марта 2021 года будет отмечаться седьмая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — в этот день в 2014 году президент России Владимир Путин, руководство Крыма и города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Дата традиционно широко отмечается не только в Крыму и Севастополе, но и по всей России.

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