Москва, , 12:55 — REGNUM Главные чувства, которые испытывают граждане от вхождения Крыма и Севастополя в состав России — это гордость (48%) и восхищение (15%), приводит данные ВЦИОМ.

Испытывают негативные эмоции от вхождения Крыма в состав РФ лишь 7%: осуждение (4%) и разочарование (3%). Никаких эмоций не вызывает это событие у 27% опрошенных.

Оценивают присоединение Крыма к России положительно 81% граждан, безусловно положительно — 46%. Уверены, что воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы 82%.

Опрос по телефону проведен 10 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России — соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин проведет совещание по развитию Крыма