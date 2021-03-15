Сеул, , 13:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи усилит контроль над глобальными инфляционными рисками и тенденциями доходности облигаций США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление было обнародовано 15 марта в ходе совещания министров экономического блока.

По словам министра, существует ограниченная возможность резкого оттока из страны иностранного капитала из-за продолжающегося повышения доходности казначейских облигаций США.

Он подчеркнул, что доходность казначейских облигаций США выросла до 1,6% на фоне надежд на восстановление экономики и опасений по поводу инфляционных рисков.

Тем не менее, доходность 10-летних государственных облигаций Южной Кореи выросла до 2%.

Между тем, в связи со снижением обменного курса эксперты не исключают возможности краткосрочного оттока иностранной валюты, однако в долгосрочной перспективе ожидается возобновление инвестиций в южнокорейские активы. Тем более, что в первом полугодии правительство планирует разработать дорожную карту по привлечению прямых иностранных инвестиций в новые отрасли, включая искусственный интеллект и большие данные (big data).