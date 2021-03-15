Москва, , 12:54 — REGNUM Американскую экономику ожидает впечатляющий рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал прогноз банка Goldman Sachs согласно которому ВВП США в 2021 году вырастет на 8%.

«Да, экономику США ожидает впечатляющий рост. Собственно, он уже начался. Уже в последнем квартале 2020 года был отмечен рост на 4,1% (год к году). А I квартал текущего года дал ускорение до 5,5%. Вполне вероятно, что экономика США выйдет на докризисный уровень уже к середине 2021 года», — сказал Станкевич.

Причин для такого успеха, по его мнению, несколько.

«По-прежнему работает инерция, заданная при Дональде Трампе, его стимулирующая налоговая реформа, — сказал Станкевич. — А сейчас на это наложились дополнительные стимулы: перелом в борьбе с пандемией (к маю всё взрослое население США получит доступ к вакцине) и беспрецедентный финансовый пакет «помощи на восстановление экономики» размером в 1,9 триллиона долларов, только что утверждённый Конгрессом США».

Всё это, как пояснил Станкевич, создаёт огромный платёжеспособный спрос, на который неизбежно реагирует всё работоспособное в экономике.

«Правда, прогнозы на уровне 8% роста представляются завышенными, ажиотажными. Реалистичнее ожидать роста в 5,5−5,7% по 2021 году с сохранением уровня в 4,5% в следующем году, — сказал эксперт. — Важным ограничителем остаётся риск скачка инфляции, что при столь масштабных вливаниях кредитно-денежной массы выглядит вполне вероятным. Жаль, что в России никакого хотя бы отдалённо сопоставимого восстановительного пакета финансовых стимулов пока не предложено».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последний раз 8-процентный рост ВВП в США фиксировали в 1951 году.

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