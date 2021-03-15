Горно-Алтайск, , 12:54 — REGNUM Компания «Высотник» в Республике Алтай привлечена к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как отмечается, фирма организовала туристские услуги по восхождению на гору Белуха. При этом туристов вели по маршруту, который пересекал границу. В июле пограничники пресекли нарушение режима двумя группами от туроператора.

Компания ранее была оштрафована на сумму 1 млн рублей. Однако представители туроператора обжаловали это решение в Арбитражном суде Республики Алтай, а затем в Седьмом Арбитражном Апелляционном суде Томска. Судебные органы в результате сократили размер штрафа до 800 тыс. рублей.