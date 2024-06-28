Ставрополь, 28 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. На базе индустриального парка СКИП «Мастер» в Ставрополе проходит первый региональный форум, посвящённый этой теме. Разработчики, производители и пользователи беспилотных авиасистем, представители законодательной и исполнительной власти обсуждают перспективы развития рынка БПЛА в гражданской сфере, сообщает агентство «Победа26».

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

По итогам форума планируется начать создание концепции и стратегии развития беспилотной отрасли в Ставропольском крае.

Президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотной авиации важнейшим и перспективным направлением. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на создание производства БПЛА в Кочубеевском округе выделили более 20 млн рублей. В регионе развиваются школы операторов и разработка беспилотников.

«Беспилотные авиационные системы (БАС) — это одно из приоритетных направлений, которое сейчас развивается бурными темпами. Сегодня мы обсуждаем, где есть точки роста, нужные компетенции», — рассказал заместитель министра экономического развития Ставропольского края Имран Айдамиров. Он добавил, что знакомство, коммуникации дают толчок к развитию проектов и созданию предприятий, новых рабочих мест.

Участники форума работают на трёх дискуссионных площадках: «Работа и производство дронов», «Образование в сфере беспилотных систем» и «Сферы и сценарии применения дронов». Развитие БАС — новая сфера, которой предстоит процесс настройки и решения многих задач в гражданской сфере.

Отдельно в рамках форума обсудят вопросы производства дронов, создания отечественной компонентной базы, специального законодательства.

«Мы прежде всего собираем людей, чтобы они между собой начали договариваться, увидели перспективы создания совместных проектов», — отметил руководитель краевого Центра развития технологического предпринимательства Андрей Репин. Так, по его словам, представители государства увидят, как они могут помочь бизнесу, который, в свою очередь, увидит, что государство не отворачивается, а ведёт диалог.