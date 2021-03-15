Луганск, , 12:56 — REGNUM Верховный суд ЛНР признал жителя Алчевска виновным в государственной измене. Об этом сообщила 15 марта пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завербовали мужчину в 2019 году, когда он находился на подконтрольной Украине территории Донбасса. Примерно год осуждённый передавал украинским спецслужбам данные о расположении объектов Народной милиции ЛНР и передвижении военной техники. Кроме того, он предпринял попытку поступить на службу в ряды Народной милиции, но был раскрыт сотрудниками МГБ ЛНР.

«На основании всей совокупности обстоятельств уголовного дела… подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам тюрьмы бывшего работника одного из министерств республики за шпионаж в пользу Украины.

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