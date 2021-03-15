Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Более 41 тыс. петербуржцев и жителей Ленинградской области задолжали компании «Петроэлектросбыт» столь крупные суммы, что их уведомили об отключении электричества. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в пресс-службе компании.

С начала 2021 года «Петроэлектросбыт» направил уже 41,3 тыс. таких уведомлений. Действие моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг за долги истекло еще 1 января, напоминают энергетики. Эта мера была временно введена в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Как правило, существенная часть потребителей, получивших уведомление о предстоящем отключении, в кратчайшие сроки погашает задолженность. Злостным неплательщикам вынужденно производится отключение подачи ресурса, чтобы остановить рост долгов», — указали в «Петроэлектросбыте».

Сейчас в Петербурге и Ленобласти более 97,3 тыс. абонентов имеют просроченную задолженность равную или превышающую 5 тыс. рублей.

Перед тем, как погасить свет в домах жителей, «Петроэлектросбыт» направляют забывчивым гражданам СМС и письма на электронную почту, обзванивают их. В 70% случаев простых напоминаний оказывается достаточно.

Если же задолженность все еще не погашена, гражданину направляют уведомление на отключение электроэнергии, после которого у абонента есть еще 30 дней на оплату просроченных счетов.

Оплатить свет без комиссии можно из дома через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru и мобильное приложение «ПСК/ПЭС».