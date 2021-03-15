Вашингтон, 15 марта 2021, 12:55 — REGNUM Американская компания Shelby American представила мощный спидстер Shelby Super Snake Speedster Edition. Об этом сообщается на сайте компании.
В общей сложности будет собрано 98 спидстеров Shelby Super Snake. Именно столько лет должно было бы исполнится в этом году основателю компании Кэрроллу Шелби.
В движение юбилейное авто приводит пятилитровый мотор Coyote V8 с наддувом производительностью 825 л. с. Это вдвое больше, чем у обычного купе Mustang GT. Такого результата инженерам Shelby удалось достичь благодаря нагнетателю Whipple.
Мотор агрегатируется как с механической, так и с автоматической трансмиссией.
Также автопроизводители оснастили автомобиль шестипоршневыми тормозами спереди и четырёхпоршневыми сзади.
Стоимость Shelby Super Snake Speedster Edition составляет 213 785 долларов (около 15,7 млн рублей).
Ранее компания Volkswagen представила юбилейную спецверсию модели Golf. Автомобиль был выпущен в честь 45-летия GTI. За основу машины взята переднеприводная версия GTI Clubsport.
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