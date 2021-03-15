Москва, , 12:52 — REGNUM Операция России в Сирии стала важной критической точкой, после которой Сирия попала в центр внимания политики Запада. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«Мне кажется, Запад это не беспокоило ровно до того момента, как Российская Федерация не начала свою операцию на территории Сирийской Арабской Республики», — заявил Коц.

Он отметил, что политический кризис в Сирии стремительно усугублялся из-за того, что радикальным исламистам удалось «перехватить» контроль над протестной волной.

«В любом протесте рано или поздно появляется такая сила, которая просто перехватывает протест. Так произошло и в Ливии, так произошло и на Украине, так произошло и в Сирии. Протест был перехвачен исламистами, которые спонсируются в том числе Катаром, в том числе Саудовской Аравией», — отметил он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.