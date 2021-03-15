Киев, , 12:55 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект приказа, согласно которому в стране подорожают железнодорожные билеты.

Проект приказа 15 марта обнародовала федерация профсоюзов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Профильное министерство заявлений по этому поводу еще не делало.

Согласно тексту документа, железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля, и стоимость их далее будет повышаться ежемесячно. Предполагается, что до конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа и грузобагажа.

Необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, отмечают в министерстве инфраструктуры.

Ведомство подчеркивает, что в последний раз повышение соответствующих тарифов происходило в 2018 году, и сейчас отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивает «техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, госкомпания «Укрзализныця», отвечающая за функционирование железной дороги на Украине, в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли, что в 14,7 раз больше, чем в 2018 г. Об этом говорится в финансовой отчетности, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Итоговых данных за 2020 год еще нет, но в руководстве компании ранее предполагали, что из-за коронакризиса «Укрзализныця» ожидает получить убыток в размере 12−14 млрд грн.