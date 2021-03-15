Барнаул, , 12:51 — REGNUM Специалисты Управления Роспотребнадора по Алтайскому краю обнародовали сегодня, 15 марта, результаты эпидемиологического расследования массового заболевания учащихся школы №128 в Барнауле. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, у педагогов и детей обнаружен ротавирус и норовирус.

Результаты лабораторных исследований проб внешней среды, продуктов, воды соответствуют требованиям санитарных правил. Учебный процесс в школе уже возобновлен.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, у заболевших учащихся школ наблюдались разные симптомы: рвота, расстройство желудка, температура. По результатам обследований подтвердился гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

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