Томск, , 12:50 — REGNUM По состоянию на 15 марта в Томской области выявлено 30 859 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 36 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Выздоровели ещё 67 человек. Общее количество выздоровевших в регионе — 29 427 человек.

Напомним, 14 марта в Томской области было выявлено 38 носителей коронавируса, выздоровели 79 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области за сутки выявлено 43 носителя коронавируса