Нур-Султан, 15 марта 2021, 12:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о приоритете международных договоров перед казахстанскими законами, сообщили 15 марта в пресс-службе главы государства.
Токаев одобрил поправки в закон «О международных договорах Казахстана». Они предусматривают информирование общественности об изменениях в статусе международных договоров.
Вводятся также дополнительные способы прекращения действия договоров. Казахстанская сторона может приостановить выполнение международного договора в случае нарушения контрпартнёрами своих обязательств.
Ранее в МИД Казахстана пояснили, что вышеуказанные поправки позволят защитить интересы Казахстана при несоблюдении контрпартнерами своих обязательств.