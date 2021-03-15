Самара, , 12:49 — REGNUM 235 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 52 437 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа по области констатировали смерть двух пациентов с COVID-19: 59-летний мужчина страдал заболеванием органов дыхания, а 82-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего по области скончались 987 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе выздоровели 48 866 человек, в том числе 228 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 14 марта за сутки по области выявили 240 носителей коронавируса.

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