Пенза, , 13:30 — REGNUM В Пензенской области разработают пятилетний план по развитию парка имени В. Г. Белинского. Соответствующее поручение прозвучало от губернатора Ивана Белозерцева 15 марта.

Глава области поставил задачу представить инициативы и создать проектный офис в течение двух месяцев. К работе необходимо привлекать главного архитектора, инвесторов и реализовывать на объекте современные технологии. Регион поучаствует в финансировании, готовьте проект, заявил Белозерцев.

В этом году исполняется 200 лет со дня основания парка. «200 лет — никто даже движения не сделал, чтобы сделать хороший проект этого парка, заложить средства и его в порядок приводить. Вообще — захолустье, к большому сожалению, из-за позиции муниципальной власти», — добавил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, история возникновения городского парка, или публичного сада, как он первоначально назывался, относится к 1821 году. Тогда вышел в свет указ императора Александра I «О устроении городов», в котором было «изъяснено Высочайшее повеление, чтобы стараться в каждом губернском городе иметь публичный сад». При рассмотрении данного указа Пензенским губернским правлением выяснилось, что «невзирая на благоприятное местоположение губернского города Пензы, ни сада такового, ни другого какого-либо общественного гуляния здесь еще не заведено…

Первоначально парк назывался «Верхнее гулянье», но уже к 1857 году, когда купцу П. Мамонтову было разрешено построить Летний театр на нижнем каменном основании именно в парке, это название прочно вошло в лексикон горожан.

В разные годы в парке бывали: поэты, писатели, ученые, общественные и государственные деятели: В.А. Жуковский, П.И. Сумароков, В.В. Маяковский, В.В. Каменский, А.Н. Будищев, И.И. Лажечников, М.Ю. Лермонтов, М.Н. Загоскин, В.Г. Белинский и многие другие.

В 1911 году Гордума создала специальную комиссию по празднованию 100-летия со дня рождения В.Г. Белинского. Она предложила присвоить городскому парку имя В. Г. Белинского, поставить памятник великому земляку и благоустроить входы в парк, установив ворота с барельефом В. Г. Белинского. 10 мая 1911 года пензенская Гордума единогласно утвердила новое название парка. Новое название — парк имени В. Г. Белинского — быстро стало привычным и общеупотребляемым.

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