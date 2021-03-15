Ярославль, 15 марта 2021, 12:47 — REGNUM В Ярославле 17 марта пройдёт митинг, посвящённые 30-тилетию Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.
Мероприятие состоится в сквере на Октябрьской площади в 17:30.
Изначально митинг должен был пройти на площади Мира, но локацию изменили власти. Напомним, что в феврале коммунистическая партия уже пыталась провести митинг, но тогда им отказали, сославшись на антиковидные меры.
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