Ярославль, 15 марта, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ярославле 17 марта пройдёт митинг, посвящённый 30-тилетию Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Митинг в Ярославле

Мероприятие состоится в сквере на Октябрьской площади в 17:30.

«Это первый митинг, который нам официально разрешили провести за последние полтора года. Он согласован администрацией Кировского и Ленинского районов. Помимо референдума 1991 года, будет поднимать весь круг вопросов, который у нас скопился в городе, в области. В разных сфера — в экономике, в политике. Я убеждён, что будет подниматься тема содержания города Ярославля в зимний период. Потому что сил уже у народа нет. Будем, безусловно, поднимать вопрос о ЖКХ. Сейчас мы продолжаем составлять список выступающих», — рассказал депутат.

Изначально митинг должен был пройти на площади Мира, но локацию изменили власти. Напомним, что в феврале коммунистическая партия уже пыталась провести митинг, но тогда им отказали, сославшись на антиковидные меры.