Киев, , 12:45 — REGNUM Полное бездействие украинской власти и неспособность решать стоящие перед правительством страны задачи, привели к тому, что функцию власти в стране в настоящий момент ивыполняет оппозиция и лично глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» 15 марта политический эксперт, глава общества «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский.

Эксперт отметил, что буквально каждый вопрос, который не под силу решить власти Зеленского, решает Медведчук и его политсила ОПЗЖ (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва).

«В конструктивных и рациональных вещах власть в одни ворота проигрывает оппозиции, прежде всего партии Медведчука. Дошло до того, что оппозиция в лице Медведчука выполняет предвыборные обещания Зеленского… абсолютно все ключевые вызовы, по которым власть ударила в штангу, все они получаются у Медведчука. Это касается Минских соглашений и возврата пленных, это касается и вакцины, и скидки на газ. То есть основные моменты, которые являются для людей важными, проблемными», — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что именно такое положение дел вызывает желание власти «нейтрализовать» оппозицию.

«Что касается методов, ну так это же не ново… Определенные группы людей, которые не имеют ни чести, ни совести, но имеют физическую силу, всегда использовались властью для борьбы с оппозицией. Очень печально, что Украина доползла до такого состояния», — — сказал Невядомский, имея в виду национал-радикалов, которые привлекаются украинской властью для дискредитации и запугивания Медведчука, его окружения и оппозиционных СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины ввели санкции против лидеров ОПЗЖ и связанных с ними лиц, а также фактически заблокировали вещание трех главных оппозиционных телеканалов страны. В Совнацбезе страны обещают в ближайшие время новую «порцию» санкций, правда, не конкретизируя, кого конкретно они коснутся.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук заявил прессе, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные в настоящий момент для всех украинцев вопросы.