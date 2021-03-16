Чебоксары, , 05:52 — REGNUM Чувашия заняла 34-е место в стране по качеству образования и восьмое место среди регионов Поволжья. Это следует из данных исследования, представленного Рособрнадзором, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сводка оценка качества образования Чувашии по итогам 2019 года Maps-oko.fioco.ru

Ведомство опубликовало итоги исследования качества школьного образования, сформированного на основе результатов обучения, развития образовательной среды и эффективности управленческих механизмов в системе образования. По итогам анализа Чувашия оказалась на 34 месте в стране со сводным индексом в 53,4 балла. Напомним, Санкт-Петербург, который стал лидером федерального рейтинга, набрал 92,1 балла.

В структуре исследования Чувашия набрала 74,7 балла по итогам оценки результатов обучения школьников, 52,7 балла получено за практикоориентированность образования, 32,7 балла — за управление системой школьного образования.

В сравнении с другими регионами Поволжья Чувашия оказалась на восьмом месте. По итогам оценки в топ-10 лидеров вошли Удмуртия и Пермский край, аутсайдеры среди поволжских регионов — Башкирия и Саратовская область.

Отметим, что при составлении рейтинга использовали итоги 2019 года, итоги прошлого года из-за пандемии коронавируса не учитывались.