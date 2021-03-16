Рособрнадзор оценил качество образования в Чувашии
Чебоксары, 16 марта, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Чувашия заняла 34-е место в стране по качеству образования и восьмое место среди регионов Поволжья. Это следует из данных исследования, представленного Рособрнадзором, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Ведомство опубликовало итоги исследования качества школьного образования, сформированного на основе результатов обучения, развития образовательной среды и эффективности управленческих механизмов в системе образования. По итогам анализа Чувашия оказалась на 34 месте в стране со сводным индексом в 53,4 балла из ста возможных. Напомним, Санкт-Петербург, который стал лидером федерального рейтинга, набрал 92,1 балла.
В структуре исследования Чувашия набрала 74,7 балла по итогам оценки результатов обучения школьников, 52,7 балла получено за практикоориентированность образования, 32,7 балла — за управление системой школьного образования.
В сравнении с другими регионами Поволжья Чувашия оказалась на восьмом месте. По итогам оценки в топ-10 лидеров вошли Удмуртия и Пермский край, аутсайдеры среди поволжских регионов — Башкирия и Саратовская область.
Отметим, что при составлении рейтинга использовали итоги 2019 года, итоги прошлого года из-за пандемии коронавируса не учитывались.