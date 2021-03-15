Москва, , 12:43 — REGNUM Протесты в Сирии, которые в итоге привели к политическому кризису и гражданской войне, были эффективно использованы радикальными исламистами в свою пользу. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«В любом протесте рано или поздно появляется такая сила, которая просто перехватывает протест. Так произошло и в Ливии, так произошло и на Украине, так произошло и в Сирии. Протест был перехвачен исламистами, которые спонсируются в том числе Катаром, в том числе Саудовской Аравией», — заявил Коц.

При этом, по его словам, западные страны не были особенно обеспокоены этим фактом — внимание стран Европы и США к событиям в Сирии резко возросло, лишь когда в событиях в регионе стала принимать непосредственное участие Россия.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.