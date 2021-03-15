Севастополь, , 12:43 — REGNUM Традиционный концерт-митинг «Севастополь. Россия. Крым» состоится 18 марта на площади Нахимова Севастополя — в городе-герое отпразднуют седьмую годовщину возвращения в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Концерт состоится с 16:00 до 21:00. В программе концерта примут участие артисты Севастопольского Академического Театра танца им. Вадима Елизарова, Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, детского музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна», финалистки телепроекта «Голос. Дети» Вероники Сыромля, шоу-группы «Мюзик-экс», солистов Дворца культуры рыбаков, культурного комплекса «Корабел». Также перед севастопольцами выступят Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, группа «Любэ» и Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Вести концерт будут Тимур Соловьев и Светлана Зейналова. Завершит митинг-концерт праздничный фейерверк.

Всего, как сообщалось на аппаратном совещании правительства Севастополя, с 16 по 18 марта в городе планируется провести более 140 мероприятий, приуроченных к семилетию возвращения в состав России.