Москва, , 12:47 — REGNUM Бывший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев задержан по обвинению в получении взятки, сообщает 15 марта источник в правоохранительных органах.

Речь идёт об особо крупном незаконном вознаграждении. Следственный комитет попросил суд арестовать Гусева, которому официально предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, на один месяц и 12 дней.

«Задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий экс-начальник отдела таможни Петербурга Гусев», — сообщил источник ТАСС.

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