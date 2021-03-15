Москва, , 12:42 — REGNUM Граждане РФ, у которых есть «серые» бизнесы, будут постепенно переводить средства из российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал обещание ФНС РФ о том, что расширение доступа налоговиков к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков.

«Основной риск — это падение доверия к банковской системе. Чем шире возможности надзорных органов контролировать счета и финансовые операции клиентов банков, тем меньше этого доверия, — сказал Ковригин. — Клиенты, имеющие «серые» бизнесы, конечно, будут постепенно переводить средства из российских банков. Кроме того, даже некоторые добросовестные налогоплательщики могут потерять доверие к банкам. Однако при грамотной разъяснительной работе в отношении добросовестных налогоплательщиков падения доверия можно избежать. Хуже другое — правоприменительная практика этого закона, которая ещё не сложилась. Сам по себе закон реальных рисков для добросовестных налогоплательщиков не содержит. Однако как он будет применяться? И зачем налоговым органам копии паспортов, образцов подписей и карточек с печатями? Эти паспорта и карточки ведь не являются объектом налогового контроля».

Как подчеркнул Ковригин, есть опасения по поводу того, что этот механизм будет использован для злоупотреблений со стороны налоговых органов и их отдельных сотрудников.

«Ведь в России немало примеров порочной правоприменительной практики другого подобного закона (абсолютно безосновательная блокировка расчетных счетов субъектов предпринимательской деятельности по ошибочному или даже незаконному решению налогового органа)», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с доступом налоговиков к банковской тайне высказался экономист Михаил Делягин.

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