Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Более трёхсот военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, которые участвуют в подготовке к военному параду в Петербурге 9 мая 2021 года, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Вакцинация в армии

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«В первую очередь, процедуру прошли участники пешего парадного расчета, а также механики-водители механизированной колонны техники», — сообщили 15 марта в пресс-службе ЗВО.

Добровольная вакцинация военнослужащих организована на территории Краснознаменной бригады связи с проведением предварительного медицинского осмотра на наличие противопоказаний.

Как отметили в пресс-службе, 9 мая 2021 года по Дворцовой площади пройдет более 50 образцов военной техники, среди которых танки Т-72Б3, реактивные огнемётные системы «ТОС», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», ракетные комплексы «Искандер-М».