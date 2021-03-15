Ставрополь, , 12:40 — REGNUM В Ставропольском крае в стационарах проходят лечение 1428 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии находится 181 человек. Для 34 из госпитализированных потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, сообщили 15 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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В настоящее время свободными остаются 26% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. На 55% свободны реанимационные койки.

За прошедший день на Ставрополье выявлено еще 98 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 48 807 человек, в том числе 5030 детей. За все время COVID-19 унес жизнь 1159 жителей края, пятеро из них умерли за последние сутки.

Число выздоровевших составляет к настоящему времени 45 322 человека. Выписаны за прошедший день еще 59 ставропольцев.