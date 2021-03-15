Москва, , 12:40 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом команды на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Об этом 15 марта сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Всего в команду вызваны 27 футболистов, в том числе Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи») и Юрий Дюпин («Рубин»).

Линия представлена следующими игроками: Вячеслав Караваев, Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Андрей Жиров («Зандхаузен»),

Из полузащитников в команду вызваны Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Роман Зобнин («Спартак»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Химки»).

В линии нападения будут играть Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

Напомним, сборная России сыграет с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).