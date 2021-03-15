Симферополь, , 12:39 — REGNUM Жителям Симферополя не стоит в ближайшее время ждать возвращения горячей воды в краны. Об этом говорилось 15 марта на заседании регионального оперативного штаба.

«Мы находимся на графике, поэтому пока горячей воды в городе Симферополе не будет», — сказал министр ЖКХ Республики Крым Сергей Донец.

Жители Симферополя живут без горячей воды с августа 2020 года, решение об отключении горячего водоснабжения было принято в связи с дефицитом пресной воды в регионе.