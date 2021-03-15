Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 15 марта, поставил перед профильными органами задачу — в кратчайшие сроки наладить координацию между управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и жильцами для очистки балконов и кровель домов от снега и льда. Областной государственной жилищной инспекции поручено усилить контроль за этой работой.

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«В связи с наступлением оттепели, быстрым образованием наледи на кровлях, козырьках балконов, нам нельзя терять времени. ГЖИ, вместе с мэрией Новосибирска, другими муниципалитетами необходимо обратить внимание на границу ответственности между управляющими компаниями, ТСЖ, жильцами. Просьба обратить внимание именно на такие риски, и организовать профилактику, предупреждение всех ответственных», — сказал глава региона.

Отметим, что с января в Новосибирске и Новосибирской области осмотрен 7751 многоквартирный дом. Выявлено 1859 нарушений — наличие снега перед многоквартирными домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах. На конец февраля 2021 года управляющие организации устранили 1751 нарушение.