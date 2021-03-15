Москва, , 12:37 — REGNUM Цена бикоина, после того как криптовалюта установила исторический максимум, на торгах 15 марта падает.

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Так, по согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, на 12:30 мск, стоимость биткоина снизилась на 7,46% и составила $56 220,19.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов установила новый рекорд, превысив сумму в $59 тыс., а затем достигла исторического максимума —$61 500. За прошлую неделю рост превысил 13%.