Тирасполь, , 12:40 — REGNUM В Приднестровье среднесуточное число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросла с 185 до 340. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные Оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

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Сообщается, что за последние дни загруженность инфекционных клиник выросла с 63% до 88%. Из 2845 выявленных носителей коронавируса 1478 госпитализированы. В республике идет работа по перепрофилированию лечебных заведений для приема пациентов с COVID-19.

Сначала пандемии в Приднестровье, согласно данным оперштаба, провели 159 929 тестов на коронавирус. Инфекцию выявили в 34 797 случаях, победили её 31 211 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПМР, согласно официальной информации на 15 марта, за последние сутки выявили 256 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 253 человек.

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