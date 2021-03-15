Джакарта, , 12:36 — REGNUM Глава индонезийской фармацевтической компании PT Bio Farma Хонести Бащир заявил, что компания произвела 20 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

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Из 20 млн 13,9 млн доз вакцины распределят по индонезийским провинциям.

Подготовлены 806 медицинских учреждений, в том числе 65 медицинских учреждений, принадлежащих PT Bio Farma и ее сети, 504 государственных медицинских учреждения и 237 частных медицинских учреждений. Медицинские учреждения, по оценкам, могут вакцинировать около 75 000−100 000 человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о 3852 гражданах Индонезии, заразившихся коронавирусом за границей.

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